美債息是否預示衰退？若睇埋加拿大　恐怕...

外國傳媒報道，美國3個月期國債孳息率相對10年期近期出現2007年以來首見的「倒掛」，惹起市場憂慮經濟衰退，惟不少專家直言，該訊號未必可靠，原因之一是聯儲局曾經實行量化寬鬆(QE)，扭曲了市場。有見及此，投資者或許可以從未實行過QE的加拿大債市尋找「衰退」線索。可怕的是，該國也出現債息「倒掛」。



雖然加拿大的債市規模遠不及美國，只有後者約1/10，但經濟卻是與美國息息相關，因往績顯示，加拿大經濟很少在美國經濟不「出事」的情況下陷入衰退，反映兩國經濟有正關連。再者，美國自2015年12月起踏入加息周期，至今累積加息9次，即加了2.25厘息，而加拿大自2017年7月後亦踏入加息周期，至今累計加息1.25厘。換言之，兩國確實有部分時間「共同進退」。根據Eikon數據，加拿大和美國國債之間的關連度亦相當高，超過90%。



因此，加拿大帝國商業銀行(CIBC)資產管理全球固定收益副總裁Patrick O'Toole認為，要美加兩國債息都出現「倒掛」，才是真正的警號，即債市預示未來幾季內經濟出現衰退。



回看往績，加拿大在過去50年中，曾出現過5次衰退，即最少連續兩季經濟出現萎縮。除了2015年那次外，其餘都是與美國一起衰退。2015年那次是因油價暴瀉，故與美國經濟短暫背馳。若撇除2015年，對上一次兩國一起衰退是2008年。



那麼，目前的訊號是甚麼？原來3個月期加拿大債息相對10年期也於3月22日「倒掛」，即與美國一樣，截至上周五(3月29日)仍然是「倒掛」。至於這是否預示美加經濟一年內「出事」，則留待投資者自行解讀。

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