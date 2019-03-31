新盤UPDATES：收票持續理想　睇樓氣氛不俗

樓市熱情未減，新盤收票持續理想，睇樓氣氛不俗，《東網》為你定時更新：



●家壹開放售樓處氣氛不俗

恒基地產(00012)旗下長沙灣家壹繼續開放售樓處，吸引數十組睇樓客到場參觀，現場亦有不少地產代理撈客。項目至今錄239個登記，超額認購3.78倍。發展商表示滿意，考慮短期內加推單位應市，加價幅度約3至5%。



該盤首推50伙，折實售價逾471.31萬至598萬元，折實呎價介乎19,230至22,497元，折實平均呎價20,850元。



●維峯·浚匯收逾260票 超購4.2倍

消息透露，恒地位於北角的維峯·浚匯，至今收逾260張入票，超額認購逾4.2倍，該盤提價1至2%加推第二張價單，涉及22伙，連同首批單位合共72伙，將於本周四(4月4日)開售。



●信置首季沽540伙 套現近60億

信和置業(00083)本年首季共沽540伙，套現近60億元，主要包括大埔逸瓏灣8的324伙，套現逾27億元，而觀塘凱滙售出205伙，套現逾29億元，同系西貢逸瓏園及逸瓏海滙共售出6伙，共涉逾7,708萬元。



此外，首季售出的商業項目共涉約9.45億元，主要包括馬鞍山銀湖・天峰商場、九龍灣偉業街38號商廈及長沙灣One New York商舖。期內售出車位共套現約3.5億元，主要包括將軍澳帝景灣及大埔逸瓏灣I及II車位。



●柏傲山周末沽兩伙 套現近3000萬

新世界發展(00017)旗下北角柏傲山周末錄兩宗成交，共套現近3,000萬元，其中3座10樓D室一房戶，實用面積548方呎，成交價1,448.7萬元，呎價26,436元。項目累售509伙，佔可售單位近8成半，套現逾119億元。

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