【地產專題】新盤首季勁銷5500伙　六年最旺

第一季樓市價量齊升，新盤市場反彈力度驚人。期間全港一手樓共錄逾5,500伙成交，較去年第四季調整市期間僅錄的逾3,250伙，大幅急升達7成，更創一手條例生效以來近6年同期最高。而多家發展商售樓成績豐收，新鴻基地產(00016)以逾百億元成績成首季吸金王。



踏入今年1月，即使市況仍未完全明朗，發展商推盤信心已見上揚，多個大型項目相繼推出，並全數成功開出紅盤，帶動新盤市場開局理想。而2月份雖受農曆新年等傳統淡季因素影響，但新春長假過後成交量已快速回升。



直至3月，發展商全速啟動大規模開盤攻勢。據一手銷售資訊網資料，在兩大市區盤等熱銷帶動下，全月速錄約2,800伙成交，按月急升超過兩倍，並創出近兩年半單月新高紀錄。其中新世界發展(00017)「晒冷式」開盤的馬頭角瑧尚，全數294伙即日沽清，套現近18億元。



隨着市況升溫，發展商定價態度亦趨進取。恒基地產(00012)上月開售的紅磡啟岸，推盤策略明顯「求量亦求價」，首批單位以貼市價推出市場，立即掀起入票搶購熱潮，發展商隨即連環提價加推單位，個別加價幅度更高逾一成，但仍無礙銷情。項目單月速沽逾360伙，吸金逾21億元，特色戶最高成交呎價更逾2.9萬元。



除全新樓盤外，發展商亦乘市旺同步促銷各區銷售中物業。當中新地引入各式付款計劃及優惠重推的大埔白石角雲滙第一期，二月底開始招標以來，至今已速沽約380伙，銷情相當突出。連同系內年初開售的馬頭角全新項目Downtown 38等計算，集團於1至3月共售出800多伙，銷售金額超過107億元。



要數期內售樓量最多的發展商，則是年初開售大埔大型樓盤天鑽的中國海外發展(00688)，推動集團首季售樓量大升至約900伙，套現近70億元。



至於信和置業(00083)繼去年12月連環開售觀塘凱滙第一、二期後，今年1月亦接力推出大埔白石角逸瓏灣8，項目至今已累售323伙，套現逾27億元。帶動集團首季售樓量高達539伙，金額近60億元，連續兩季成為全港吸金量季軍。除住宅外，公司亦於首季售出不少商業項目及車位，該批物業亦套現約13億元。



值得留意是，發展商積極轉用招標形式推盤以增靈活性，3月全港新盤共有逾千伙以該種形式賣出，按月急升逾4倍。分區方面，受上述多個大埔區樓盤魚貫開售帶動，該區於今年短短首3個月已錄近1,800伙一手住宅交投，成全港最旺地區。之後是錄得約700伙成交的將軍澳區，交易主要來自南豐集團的日出康城LP6，佔500多伙，該屋苑上月推售新一批單位，單月賣出逾370伙。



業內人士指出，息口走勢明朗化，第二季發展商推盤攻勢料將更加密集，整季一手成交量有機會更上一層樓。

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