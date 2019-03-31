港股四月有8成機會向上　今年有隱憂？

儘管港股於過去20年當中，恒生指數4月份有16年做好，升市比率達到80%，但近期資金明顯由股市轉往債市。截至上周三為止一周，環球債券基金吸資86.14億美元（約671.89億港元），反而環球股票基金則走資123.42億美元（約962.67億港元）。券商預期，恒指四月份只會在28,000至29,500點之間徘徊，建議持重貨的投資者適量減磅。



富瑞資金流報告顯示，今年首季環球股票基金贖回金額達584億美元，去年吸資金額已「嘔凸」。報告又顯示，截至上周三為止一周，發達市場債券基金錄得64.42億美元資金淨流入，為連續十二周吸資，累積金額達723.57億美元；相反，上周發達市場股票基金錄得103.66億美元淨流出，連續兩周走資，規模合共302.44億美元。



新興市場方面，截至上周三為止一周，股票基金淨流出19.76億美元，債券基金則淨流入21.72億美元。



年初預期恒指今年上試30,000點的花旗銀行（香港）投資策略及環球財富策劃主管黃栢寧表示，四月份恒指只會在28,000至29,500點之間徘徊，市場焦點會從企業轉移至中美貿易談判及英國脫歐的進展，只是之前總算有一點好消息，令大市跌不了太多，暫時傾向觀望。他又建議投資者留意可望受惠內地刺激經濟的機械股、鐵路部件股、鋼鐵股及水泥股等。



不過，他提醒投資者，去年第四季香港上市公司的業績不過不失，而且中美貿易戰之前升級時，或已改變企業營商策略及投資等的決策，對實體經濟留下傷痕，因此未來須留意商業信心數據，以及中國經濟有沒有持續轉好的迹象。



另外，中國經濟下行已經拖慢歐洲及新興市場的經濟增長，他認為美國的經濟擴張周期已屆尾聲，「減稅已經做咗，佢仲有乜可以做？」市場開始考慮如果美國經濟陷入衰退，環球央行救市彈藥又所餘無幾，質疑中國如何可以刺激經濟。



黃氏建議投資者除持有新興市場股票之外，亦應吸納同樣尚算吸引的高評級企業債券去平衡風險，「我自己今年開始都會留意，反而高息債則要減持，而且下次減息很可能是因為經濟不好。」



大華繼顯執行董事梁偉源表示，年初至今股市上漲主要是資金流入推動，並非基本因素顯著改善，因此投資者對後市只是半信半疑，資金因而流入債市。不過，十年期美債孳息率目前水平已經不太吸引，因此相對高息的企業債會較好，就像股息回報率達5厘左右的股票。



他認為，四月初恒指有機會上試29,500點，並且繼續在250天牛熊分界線有支持，惟突破30,000點要有中美簽署貿易協議或中國人民銀行調低存款準備金率等級數的催化劑才行，看好中資金融股與高息股。



券商觀望中美貿易協議

不過，東驥基金管理董事總經理龐寶林相信，十年期美國債息應該會回升，資金難再大舉流入債市。他又指，旗下增長型基金目前只有一至兩成資金放在亞洲債券，其餘八至九成都是買股。當中，中國及美國股票各佔約三成，其餘則買入印度市場博反彈。

他對港股後市樂觀，如果中美簽訂貿易協議，恒指可望重上30,000點關，因為這代表中美關係好轉，與去年截然不同。觀乎內需及內房股業績普遍理想，「放榜」後普遍上揚，若恒指回調至28,000點水平會入貨。

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