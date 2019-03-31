【獨家消息】港交所研調高新結算會員資金要求　降交收風險

近年港股市值及成交大增，但券商申請成為香港交易所（00388）結算參與者的流動資金要求卻多年來沒有調整，而且遠低於其他市場。市場消息透露，港交所正研究調高新結算會員的最低流動資金要求，初步建議現貨市場最低流動資金要求由目前300萬元提高至1,000萬元，衍生產品市場因波動更大，建議由現時的500萬元提高至3,000萬元，加幅達五倍。



分析指出，大市波動令券商的交收風險增加，港交所是希望加強券商的財務穩健，並估計可能是不想太細且沒有實力的券商加入做結算會員。



港交所發言人接受查詢時表示，正考慮檢視主要適用於新結算會員的最低流動資金要求，並正了解市場意見。現行的要求在2005年之前實施，已遠低於國際基準，但有關新要求仍沒有實施時間表，同時任何有關修改建議，均須香港證監會批准。



對比環球其他交易所，港交所旗下結算所的結算參與者最低流動資金要求水平屬偏低，以新加坡交易所為例，其現貨及衍生產品市場的結算會員最低流動資金要求分別為2,900萬港元及4,600萬港元，分別較香港高九成。澳洲交易所的現貨及衍生產品市場結算會員的最低流動資金均要達2,800萬港元，但新加坡及澳洲市場的交易量及市場規模均較香港少。



消息透露，港交所早前與業界會面，提出正研究調高新結算會員的最低流動資金要求。雖然港交所的建議主要是針對新結算會員，不會對現行結算會員有影響，但港交所亦正研究，若現有結算會員在兩個月內有3至5次即日差額繳款達1,000萬元，亦需將最低流動資金要求提高，以反映其生意額規模。不過，估計約95%的現有券商不會受影響。



現時在港從事證券行，一般程序是先要獲證監會發牌，然後再向港交所申請成為交易所參與者，以經營該所旗下產品的經紀業務。券商如想結算本身的買賣，必須成為港交所旗下香港結算的結算參與者，又或將其結算及交收功能外判予一名全面結算參與者。



不少券商都會選擇成為結算參與者，可為本身及客戶的帳戶結算。資料顯示，2018年開業的聯交所參與者為640個，直接結算參與者為616個。



證券界指出，近年港股規模大增，同時市場波動大，為加強券商的財務穩健，港交所旗下結算所要求券商做生意的本錢相應調高是無可厚非。「現時港股成交大，差唔多日日過千億元，券商的交收風險增加，因為客戶係T+2日交收，若客戶找唔到數，券商就要找數，否則就是失責人士。」不過，他們認為現貨市場的建議加幅尚算合理，但衍生產品市場建議加幅達5倍就略高。



值得留意是，若與新加坡相比，即使港交所最終按初步建議提高有關的最低流動資金要求，與新加坡市場的水平仍有一段距離。



港交所旗下結算所對上一次「大動作」，已是於2012年實施風險管理改革措施，在證券市場引入按金制度及浮動保證基金。

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