受惠中高端手機鏡頭需求　丘鈦出貨量睇升3成

中國手機市場持續萎縮，不過丘鈦科技(01478)主席何寧寧直言，內地整體手機出貨量增或減對其公司業務影響並不大，隨着三鏡頭加速滲透及市場對中高端鏡頭需求上升，有信心公司能達到今年攝像頭模組出貨量增長30%的目標，另公司今年將發力加大發展車載鏡頭及物聯網市場。



據國家工信部轄下的信通院數據顯示，今年首兩個月內地智能手機出貨量按年大跌逾14%至4613.5萬部。何寧寧指，國內手機品牌採用中高端鏡頭的比例持續上升。此外，採用三鏡頭及四鏡頭是今年智能手機的趨勢，年內三鏡頭滲透率料達7%，隨着手機規格提升及每部手機鏡頭數量增加，對公司今年攝像頭模組業務發展持樂觀態度，「如果沒信心出貨量增長達到30%我們怎麼會講出來！」



事實上，丘鈦去年為爭取產品銷量增長，不惜以低價來搶佔市場份額。去年攝像頭模組及指紋識別模組出貨量分別按年增長53%及33.2%，惟兩大業務的產品銷售單價均大跌逾30%，拖累公司去年純利按年暴跌96.69%至1,439.9萬元（人民幣．下同）。



他說，三鏡頭售價至少較雙鏡頭有雙位數增幅，公司現時已打入客戶旗下高端旗艦手機的供應鏈，相信今年開始對業績的貢獻會逐漸浮現，「但是真正上大量可能需要一點時間」。



市場期望5G及可摺疊等創新性手機推出後可刺激消費者換機意願，但何寧寧強調，即使沒有換機潮，鏡頭需求仍旺盛，尤其是物聯網應用下，鏡頭增長空間仍巨大。公司目前已接獲部分物聯網領先公司的攝像頭模組訂單。何並形容，丘鈦今年將圍繞三大核心「戰場」發力，除手機及物聯網外，亦會加大車載鏡頭發展。



他指，車載鏡頭領域進入門檻高，發展時間無疑需較長，一旦立足該市場後，將可長遠成為公司一大增長引擎。「我們的邏輯很簡單，全球每年新車出貨量約一億輛，每輛車需配用約十顆鏡頭，若按平均單價200元計，粗略估計就是1,000億至3,000億元的市場。」他無透露現時車載鏡頭出貨量數據，僅謂公司進入車載鏡頭市場只約一年時間，目前在汽車售前市場（Before Market）已有小批量銷售。



丘鈦在2017年收購台灣光學鏡頭廠新鉅科技約36%股權。何說，將會繼續加強雙方於屏下指紋、3D模組鏡頭及3D感測技術領域的合作，同時會協助新鉅打入內地手機品牌供應鏈。

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