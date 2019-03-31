沈振盈：反彈近尾聲　次季宜審慎

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，2月底恒指收報28,633點，3月份的高位29,486點，低位28,201點，高低波幅約1,200點，全月計大約上升400餘點。



第一季市況並未有如筆者的預期，先向下做低位，反而大幅回升逾4,000點。升市的藉口早前已討論過，不再多贅。然而，當大市升到現水平，甚麼好消息已全部反映，加上多項技術指標亦嚴重背馳，投資者應該要調節一下自己的情緒及心態。



第一季的技術反彈，隨着季結的出現，已近尾聲。上周五全球主要的股市，除了個別新興市場外，全部皆顯著回升。2018年長線基金輸足一年，終於在過去的一季追番部分數，自然希望盡量托高計數。



然而，技術走勢上，很多指標已出現了背馳的現象，要再上升，一定要有新的重大利好因素或政策消息，才可以做得到。



本周五為「清明」，接着踏入的「戊辰」月，市況將更為波動，波幅會較上月為大，大家宜更為小心。



本周每日的股市走勢預測：

周一(戊辰日)：天干地支皆屬土，全土之局，大市偏弱。

周二(己巳日)：天干屬土地支屬火，火生土之局，走勢反覆偏軟。

周三(庚午日)：天干屬金地支屬火，火剋金之局，出現反彈。

周四(辛未日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，高位盤整。

周五(壬申日)：假期。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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