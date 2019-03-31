本周焦點：要留意周一及周五重大數據

本周歐洲股市實施夏令時間，開市及收市均提早一小時，即由香港時間下午3時至晚上11時30分。以下為本周重要經濟數據一覽：



【4月1日星期一】

09：45中國公布3月財新製造業PMI，市場預期50。

15：55德國公布3月Markit製造業PMI終值，市場預期44.7。上次公布初值後，一度嚇冧金融市場。

20：30美國公布2月零售銷售，市場預期增0.4%。這被視為「恐怖數據」，因零售佔美GDP達七成。

22：00美國公布3月ISM製造業PMI，市場預期54.3。



【4月2日星期二】

20：30美國公布2月耐品單訂單初值，市場預期-1.2%。



【4月3日星期三】

09：45中國公布3月財新服務業PMI，市場預期52.5。

20：15美國公布俗稱「小非農」的3月ADP就業人數，市場預期增職18萬。

22：00美國公布3月ISM非製造業PMI，市場預期58。

22：30美國公布每周原油庫存。



【4月4日星期四】

無重大經濟數據。



【4月5日星期五】

20：30美國公布3月非農就業報告。由於上月驚嚇地僅增2萬個職位，令今次數據更惹關注，市場估3月增加17.5萬個職位。

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