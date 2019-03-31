【名家筆陣】梁志麟：突發事故帶來的危與機

交通銀行香港分行策略師梁志麟在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，近期有兩間信譽良好及有一定歷史的公司同樣發生事故，但股價表現卻差天共地。上月埃塞俄比亞航空一班由波音公司生產的737 MAX客機墜毀，全機覆沒，同類型客機於5個月前發生過類似意外，初步資料顯示2宗意外跟系統設計有關，消息令波音股價由高位曾跌逾兩成。



另一邊廂，港鐵早前於凌晨測試信號系統時發生列車相撞意外。雖然事件令部分人士質疑港鐵的安全性，有網民甚至批評港鐵跟曾爆出「動車追撞」的內地溫州「接軌」，但股價仍處於2017年以來的高位。



先談波音公司，雖有投資者擔心部分飛機訂單將轉向空中巴士，但問題是生產飛機不是快餐店做漢堡包，空中巴士難以單憑聘請多幾百名員工就可增加產能，且生產飛機需要大量資金作前期研發及資本開支，售後服務及維修亦成本不菲，其他公司根本難以加入。



因此，波音公司跟空中巴士的競爭將持續一段長時間，短中線波音公司股價走勢將視乎管理層能否挽回市場信心，並確保737 MAX可盡早獲得不同國家的安全認可。

至於空中巴士長遠能否取代波音公司的領導地位，甚至將波音公司邊緣化，現階段似乎言之過早。



港鐵方面，雖然今次是有史以來最嚴重的事故，但經過去年10月的4線大癱瘓後，市場明白到港鐵的運輸角色無可代替，單一事故亦不會影響其他產品及站內的租金收入。即使事件導致港鐵押後更換信號系統，甚至被政府罰款，但對盈利架構的影響有限，因此股價未受影響亦合情合理。



不過，今次2宗意外亦令散戶上了寶貴一課，特別是當遇上突發事故時，投資者如何應對成為勝負關鍵。首先，散戶要保持冷靜，避免自己受到情緒或市場氣氛而影響判斷，方法有很多，簡單如吃一點零食或暫時離開投資平台等，筆者無意詳談。



其次，散戶要冷靜判斷事件是純粹影響投資氣氛，還是對盈利前景帶來結構性衝擊。今次空難無疑影響投資氣氛，但能否改變波音公司於航空界的領導地位或要再觀察。有些事故卻可以對企業帶來重擊，甚至有倒閉危機。去年美國加州發生嚴重山火，當地最大電力公司PG&E面對龐大的民事索償，於是在年初申請破產保護，事件令股價由去年高位跌逾5成。因此，投資者不要輕視這些意外事故對企業的衝擊。



最後，若散戶早已持有波音公司，無可厚非應先考慮投資組合所承受的風險。惟正所謂「有危便有機」，這些突發事件有機會帶來投資機遇，甚至改變原來的行業競爭。



例如今次空難令波音公司股價大幅調整，但會否是長線投資者的入市機會？近年A380訂單不如預期令空中巴士的股價落後於波音公司，今次事故會否扭轉多年來的弱勢？又例如加州山火令電力公司PG&E的股價急跌，但災後重建又會否令其他基建股受惠？早前歐盟進一步收緊汽車的碳排放規定，會否有利電動車企增加市佔率？面對突發事故出現時，散戶應同時從避險及投資機遇的角度思考。



當然，上述判斷將考驗散戶的分析能力及投資經驗，若是投資初哥、風險承受能力一般或易受情緒及市場氣氛影響，筆者建議不宜參與這類的投資操作。



(筆者持有波音公司及空中巴士。)





梁志麟

交通銀行香港分行策略師

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