古勝：A股ETF穩中求勝

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股上周五季結，並跟隨A股反覆向上，單日升276收報29,051點，成功重上兩萬九關口，並且上破10天與20天線，主板成交增至1,222億元。總結3月份累升418點，實現連升3個月，表現確實唔錯。再計及首季，一共累升3,205點或12.4%，令人喜出望外。



至於滬綜指亦重上3,000點，周五單日勁升3.2%收報3,090點，強勢畢呈。後市如果可以藉好消息上破前高位3,129點，應該仲有得去。



事實上，今轉港股主要跟隨A股做好，而A股炒上主因是市場憧憬中美重啟貿易談判將有新進展，加上外圍對美國長短債孳息倒掛憂慮降溫。值得留意的是，貿易談判的發展其實得個「估」字，例如美國總統「侵侵」若失驚無神再轉口風，投資市場氣氛隨時又有機會逆轉。



故此，喺未有實質成果前，都係建議大家控制投放注碼，未係押大注時候，以免一次逆轉就無得翻身。至於美債孳息倒掛因素，雖然話按過往經驗，信號可靠性高，但卻有時間延後因素，美國經濟衰退係唔會即刻就發生，古勝認為最少見到聯儲局發出第一次減息口術後先好去作準備，暫時不應庸人自擾。



A股發力，放2月份急升一輪後出現回調的中資券商股又再乘勢向上，上周五中信證券(06030)、中信建投証券(06066)、HTSC(06886)、中金公司(03908)、廣發証券(01776)及招商證券(06099)升幅介乎3至5.7%不等，甚有再展新升浪的迹象。



從基本面睇，中美貿易談判結果雖難預料，惟MSCI(明晟)今年會分階段調高A股權重，加上富時羅素、標普道瓊兩大指數公司亦已確定於今年將A股納入指數。若然內地股民投資信心回升，A股氣氛重新回暖，中資券商股必定有運行，不妨先落第一注。



當然，如果覺得中資券商股太過波動的話，但中長線看好A股，可以轉吼A股ETF產品，作為穩中求勝之選。當中可留意人氣較旺的安碩A50(02823)及南方A50(02822)，兩者之50天線均已上破250天線，呈現黃金交叉，建議候回至短期橫行區底部(兩者均處於約13.8元)才吸納，相信勝算更高，跌穿50天線則止蝕。



相對地，上周公布業績的4大國有內銀股，結果普遍符合預期，但就缺乏驚喜，值得一提的是，多隻內銀都未見大增派息。如果純睇股價走勢，預期4大內銀中線繼續以橫行為主，資金要押注中資股，在機會成本考慮下，其他板塊(例如內險股)似乎更易跑贏內銀。難怪業績公布後，市場買貨意欲唔大。

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