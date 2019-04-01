國銀租賃未因空難改波音737 MAX訂單

波音737 MAX系列客機全球停飛之後，已訂購該系列客機及等待交付的國銀租賃(01606)表示，至今沒有計劃改變訂單狀況，但透露公司有律師團隊跟進事件。



該型號客機接連發生大型空難後，世界各國均已要求航空公司暫時停飛波音737 MAX型號飛機。國銀租賃執行董事兼總裁彭忠表示，公司擁有93架波音737 MAX 8的客機，其中兩架已在使用中，客戶用於印度航線上，其餘91架則是已訂購，大部分將於2021年之後陸續接收。



他強調，所有飛機購買及租賃合約有一定條款，而且目前上述事件仍在調查中，在未有調查結果之前，公司會按照合約進行。不過，他補充說，公司有律師團隊跟進事件，會對相關有可能的索償及應對措施進行研究。



截至2018年底為止，國銀租賃自有機隊達226架，新交付飛機33架，以及年內出售23架飛機。彭氏提及，今、明兩年將分別會接收33及28架飛機，同時亦會根據需要出售飛機。



至於公司業務方面，他說今年首季度業務保持去年的增長勢頭，去年融資租賃及經營租賃收入分別按年增加21.6%及9.5%。

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