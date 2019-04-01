工銀系離岸交易料再飆五成

人民幣2018年表現波動，帶動對沖需求。中國工商銀行（亞洲）金融市場部總經理詹偉基接受東網專訪時表示，金融市場部成為該行盈利增長引擎，儘管預期今年人民幣匯價波幅將收窄至6%，但該行成為母行工商銀行（01398）力攻海外交易的旗艦，去年處理逾1萬宗工行同系的離岸交易，料今年相關交易量再飆五成。



自2012年起該行獲母行指定為亞洲時段的離岸人民幣中心，去年更正式任命為「商品及外匯備份交易中心」。他解釋，銀行嚴格控制對外窗口，為工行旗下分支機構的「兄弟行」，處理逾萬宗交易，當中不乏商品及貴金屬交易，總數對比未獲委任前翻了一番，期望今年交易可再增五成。



去年6月人民銀行發布了完善購售業務的規定，即辦理範圍有所調整，拓展至全部經常項下和經批准的資本項下。他指，相關措施增加在岸及離岸人民幣業務互通，配合人民幣從單邊升值改為雙向波動，客戶避險意識更見提高，透露去年人民幣相關業務收入達雙位數增長。



然而，今年市場普遍對中美貿易談判持觀望態度，坦言年初相關業務有放慢迹象，並預計今年人民幣匯價會較平穩，年內會稍偏向升值區間，上下波幅則從去年達10%收窄至6%，期望今年與人民幣相關的業務收入，能保持去年相若增幅。



他亦指，在市場不確定性驟增下，客戶尤注重風險控制，考慮各類匯率風險對沖產品，包括期權、利率掉期等，以對沖潛在利率風險，透露去年代客及以莊家角色進行的交易，按年錄超過四成增幅，銀行同時改變業務策略，轉移更積極面向客戶需求的交易。



該行同時重現跨境金融業務，冀打通在岸離岸外匯利率市場。他舉出在特別資本項下的外匯業務為例，香港上市的中資企業派發利息，過去只可通過在岸市場兌換港元，而透過該行，企業可選擇將境內資金進行調撥，或將離岸人民幣兌換至港元派息，受惠內地持續開放資本項目，料可推動離岸人民幣資金池穩步向上。



事實上，人民銀行近年多招齊發，推動資金流動。今年四月，人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券，將納入彭博巴克萊全球綜合指數，為中國債券首次納入全球主流債券指數。他認為舉措可吸引外資買入人民幣，預計今年有2,000億至7,000億元人民幣流入債市，惟佔人民幣結算規模僅0.1至0.3%，坦言帶來較大心理效應，至於對人民幣匯價走勢影響僅屬輕微。



值得注意的是，工行今年初向工銀亞洲增資10億美元，詹偉基指，增資後有助提高該行的競爭力，金融市場部門亦考慮新聘數十名員工，傾向招聘商品、貴金屬交易的相關職位，確實增兵數目需視乎業務發展步伐。

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