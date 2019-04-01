現牧揚言「走出最差時候」　寄望今年業績

現代牧業（01117）業績連蝕3年，惟去年度虧損已按年收窄近5成，集團副主席兼總裁高麗娜接受訪問時揚言「公司已走出最差的時候」，並對2019年業績有信心。



資料顯示，現代牧業由2016年度開始盈轉虧，3年來累計虧損逾22億元（人民幣‧下同）。高麗娜表示，公司於2014年交出最好的全年業績、當年純利錄7.35億元後過去幾年業績一直走下坡，主要受累於多個因素，包括牛奶供應過剩導致價格大跌，經銷商虧損以及應收壞帳等，至於撇除非現金項目影響，去年核心業務錄經營利潤。



事實上，按現代牧業去年業績，公司現金流狀況大幅好轉，自由現金流錄得正數為3.44億元，2017年則是錄流出4.72億元。撇開一次性歷史因素後，該公司去年度正常經營利潤扭虧為盈，其中液奶正常經營利潤錄得1,800萬元，牧場原奶生產業務這方面雖虧損300萬元，但虧損亦按年大幅減少。



高麗娜補充，隨着內地人均收入上升，對牛奶及奶類製品的需求會增加，預期今年牛奶價格有望上升，以及原奶銷量目標升10至15%，同時透過降低經營成本，相信今年業績整體會有改善。不過被問到派息政策方面，她則稱要待業績更好時再作決定。



現代牧業作為蒙牛乳業(02319)的聯營公司，去年銷售予蒙牛的原奶比例升至82.3%，她指期望維持該比例約80%，售予其他客戶的比例則約20%。

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