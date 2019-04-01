盧志威：Apple轉型成效待觀察

烏托邦資產管理合夥人盧志威在東方產經「專家點評」專欄表示，市場缺乏焦點，一直用經濟數據差做藉口，但在上周末中國公布的3月份製造業採購經理指數(PMI)卻重回50以上，升至50.5，較市場預期的49.6為佳，亦較2月份的49.2大幅回升，顯然與投資氣氛大有距離，且看好友會否趁機反攻，博恒指升穿30,000點水平。



事實上，指數表現是不錯，只是中型股在較早時間用經濟差作為藉口而被洗倉，今次有PMI支持，是有反攻的可能性出現。



上周科技股最大的新聞，應該算蘋果公司發布會沒有公布新硬件，反而大談「訂閱服務」，推出Apple TV+、Apple News+、Apple Card信用卡及原創遊戲Apple Arcade。除了信用卡外，全部都屬於月費模式，作為大公司，財雄勢大，用戶基礎強，自然容易推出這類服務，筆者相信是有前景的。



尤其是信用卡，由於具有強大的用戶基礎，推廣業務易如反掌，預料可從傳統銀行手中搶得不少份額。所以銀行聽到這個消息，一定不大高興，這亦是互聯網再次準備挑戰舊經濟的又一個例子。



至於蘋果公司股價方面，向「訂閱服務」發展一定是正面，但來自iPhone的硬件利潤，始終一直支持着蘋果公司估值，這方面似乎管理層仍然未有辦法扭轉乾坤，所以股價未必會太亢奮。



持有蘋果公司的股神巴菲特接受訪問時也表示，難以預測「訂閱服務」會否成功，因為多家大型科技公司已經投入串流電視上，現時才出手未必會成功，只是蘋果公司規模夠大，可以承受得起一兩次錯誤。



現時買蘋果公司，要非常有耐性，因為公司正在轉型，亦未證明得到轉型的利潤會比得上硬件，關鍵是公司資產負債表夠強，換着是Tesla，如果一代產品出錯，可能就沒有翻身的機會。



烏托邦資產管理合夥人 盧志威(作者為註冊持牌人士)

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