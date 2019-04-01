鑫濤：資金流出美股　部署建淡倉

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，「孳息曲線倒掛」、「美國經濟即將陷入衰退」及「聯儲局停止加息可能減息半厘」這3個媒體上近期經常出現的字眼，但是市場炒作焦點似乎只集中在「聯儲局有可能減息半厘」這利好股市的消息上，反而對於不利股市那兩項消息視而不見。



此外，市場上另一不利股市的美中貿易戰因素，近日亦在市場憧憬中美磋商有望達成協議，令擾攘多時的貿易戰完結，故上周五美股收市再次做好。近期淡友若未能在有利可圖的情況下見好即收，結果只會是「有食唔食罪大惡極」。



然而，有分析師指出，近期美國國債孳息曲線倒掛，對標普500指數後市極為不利。因此，預期在今年餘下時間美股將大幅下跌。例如Capital Economics的分析師便在上周給客戶的信中指出，標指今年將會因此下跌至2,300點，即較現水平約有18%下跌空間。



要留意，這預測的跌幅看似甚大，但其實仍未觸及技術性熊市的20%跌幅，而且預計跌至的低點亦不過是去年的低位附近。換言之，即是目前美股再升空間其實有限，後市即使轉跌，亦不致出現熊市般的巨大跌幅，所以今年美股的大方向是以大型上落市模式繼續運行的機會極高。



上周標指期貨主要在10天及20天線間橫行上落，幸而到周五收市前順利企穩在10天線上，因此有利今日標指期貨繼續上揚，從而擺脫上周的橫行悶局。



不過，筆者並不建議本周追市加碼建立美股及相關衍生工具的好倉。原因是參考資金流向監測機構EPFR的資料，截至3月20日當周，追蹤股票型基金的資金流向錄得207億美元淨流出，即資金流向與目前美股的升勢呈現背馳不利信號，配合技術上標指期貨的日缐MACD亦同樣呈背馳不利信號，所以美股稍後能否再升值得懷疑。



與此同時，追蹤債券型基金卻錄得121億美元資金淨流入，而且為連續11周淨流入，這反映市場對目前股市的升勢十分謹慎，寧願把資金停泊在安全的債市上。故令筆者擔心，上周標指期貨的高收對後市走勢的參考價值其實不高，反而大家要提防今日的升勢一旦無以為繼，美股隨時會回復上落市悶局。



更要提防的是，標指期貨下方的20天缐支持若在本周早段失守，不少投資者期待已久的美股大跌市便隨時一觸即發，進取者可順勢建立標指期貨淡倉。

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