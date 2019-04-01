大健：要求員工幫公司輸錢

財經分析家大健在東方產經「中環Hot Talk」專欄表示，最近有內地朋友傳來1則招聘廣告，我自問未夠資格擔當此大任。其實那則招聘廣告最近在內地網絡世界這麼廣泛流傳和討論。到底是甚麼工作請人引來這麼大回響？簡單一句就是尋找明燈中的明燈。



這則招聘廣告是由1家內地投資諮詢公司刊登，標題是聘請「反向指標交易員」，月薪介乎2,500至3,000元人民幣，其崗位職責包括：(一)用公司提供的交易員帳戶進行實盤交易；(二)交易公司指定品種，指定頻率，無盈利考核(我認為這是謊話，若你盈利好便再沒有做反向指標的價值。)；(三)交易紀錄將成為公司反向交易指標。



至於任職要求則是：(一)有基本金融衍生品交易經歷；(二)對數字不敏感，性格急躁；(三)交易風格擅長抗單加倉，不止損。



換句話說，這間投資諮詢公司正尋找一些炒股必輸的人來建立大數據。俗語有云，壞的鐘每日都有兩次準時，要無堅不摧地每單交易都押錯方向其實不容易。內地朋友向我介紹，這種「反向跟單」策略在內地流行起來，甚至有售賣交易系統的公司宣傳其系統基於反向指標來設計和建立。



我自問算是明燈，但我怕我條命差到當公司出錢要我輸錢的時候，我卻贏大錢。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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