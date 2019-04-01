周樂樂：通脹升溫壓抑寬鬆政策

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，受憧憬降準政策刺激，A股止跌回升。一周累計，滬深300指數漲1.01%、滬綜指跌0.43%、深成指升0.28%、創業板綜指跌0.81%。



28個申萬一級行業中，11個上漲，17個下跌。其中，最強5大行業指數是食品飲料、休閒服務、農林牧漁、輕工製造、國防軍工；最弱5大行業是綜合、媒體、有色金屬、鋼鐵、公用事業。



從數據來看，市場整體走勢偏強，大藍籌稍微強於中小盤股，主要外資配置與企業業績確定性高有關，其中，強周期性板塊弱於非周期性行業。



市場消息方面，炒作邏輯主要是經濟衰退下貨幣寬鬆，要重點關注通脹數據。從全球摩根大通PMI數據來看，全球經濟自去年2月份以來持續下滑，尤其製造業PMI下滑最為明顯。從全球主要經濟體來看，中國及美國都快速下跌，歐洲衰退較為為嚴重。



至於中國經濟這輪衰退，主要受累於主動去槓桿以及貿易戰擾動，其衰退期領先於全球，貨幣政策周期也先於全球。趁美國聯儲局因經濟下滑而減緩加息預期升溫，中國自去年4季度以來已全面改變政策基調，從去槓桿的緊縮進入事實上寬鬆的政策選擇，且短期刺激疊加長期改革措施密集落地。



中國1月份信貸與社融數據大超預期來托穩經濟，以致中國3月份製造業PMI與非製造業PMI齊齊好於預期回升，增強中國經濟復甦的預期。加上中國加大對外開放，國際機構逐步增配中國資產。



然而，天量的貨幣刺激與突發事件也導致通脹升溫。由於非洲豬瘟影響，豬肉供需失衡導致豬價上漲。從豬價的批發與零售價看，目前豬肉批發價已經大幅上漲，零售價即將上漲。即使進口豬肉增加，短期也難以彌補國內缺口。預計豬價上漲也將帶動其他食品價格上漲，從而推動CPI。



另外，俄羅斯駐軍委內瑞拉，美國承認以色列戈蘭高地的主權，同時，油組仍在推動石油減產，增強石油價格上升預期。通脹上漲預期，對目前貨幣政策寬鬆是一個重大壓力。



綜合來說，中國通過政策擴張來應對經濟下滑取得成效，但通脹壓力開始上升，若通脹得到抑制，擴張政策繼續驅動經濟增長，作為全球經濟主要貢獻者，中國經濟走出衰退，可以幫助其他經濟體走出衰退，從而推動風險資產價格上漲。



若通脹超預期，恐壓制政策寬鬆的力度，也壓制經濟增長，也壓制風險資產價格。投資策略上，選擇行業成長與業績較為確定的標的，可重點關注醫療健康、消費及金融等優質股。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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