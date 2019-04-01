黃國英：降低持倉　以防調整

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，上周五中港美三地股市收局都相當好，可是始終有季結因素，未必可以太作準。而且上個月美國非農就業數據極低，今次公布會比較重要，估計稍後幾日市場應該會偏向審慎。



當然，目前一切依然向好，在近期高位就無謂扮勁估頂，沽空免問，但不妨稍為保守一點，執一執組合，將整體持倉量輕微降低，並且換入一些防守性股份。



管理組合，是不能每一步都去到盡，尤其以自己管理的規模來說，轉身不會太靈活，所以正常會留有餘地，容許有加注的選擇。通常只會在市勢甚勁，手風又順的情況下，才會谷到自己設下的極限。



經過3月22日的挫折之後，即使市場迅速復原，氣勢和當時始終打了折扣。加上踏入新一季度，有如重新開局，自然應該先行保守一點。



何況好股更貴，衰股依然廢，現時要加注入市的話，選擇也不容易。追入高息股，純粹貴買貴賣的心態，減持的知識型股票同樣在高位，才不太在意價錢而已。



面對這種兩極化市況，大忌是十上十落的戰術，強勢高息股行慢牛形態，現時已經升到好多人唔信，沽出之後多數不會有決心追得番。知識型股票宗教味道較低，波幅相對大，才值得博一博走位而已，不過也應該保留一部分長期持有。



調整是要提防，但不要消極到清倉。據統計樓市有11萬家庭落錯車，這班人唯一願望是資產市場再次大爆炸，於是圍爐取暖的末日論才如此受歡迎。前車之鑑，無謂一股不留，否則亦只有加入這個大家庭望天打卦。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)

(本欄每周逢一、三、五刊出)

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