陳政深：落後績優股值得看好

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股上周力守29,000點，恒指周五收市亦能企於10天線以上位置。踏入2019年，恒指總算在首季由頭升到尾，全季累升12%，其所反映的乃市場對資金環境的扭轉。



最新的利率期貨顯示，市場估計美國聯儲局去到年底降低聯邦基金利率的機會率已達7成水平，在資金充裕的憧憬下，整體投資市場亦得以向好，次季預料仍可看高一線。策略上，投資者不妨考慮個別業績不俗，但走勢落後之股份。



佳源國際(02768)截至去年12月底止全年業績，純利17.94億元人民幣，按年增長34.7%，核心淨利潤亦按年增長三成二，至14.6億元人民幣。業績公布後，未見對股價帶來太大刺激，但如深入審視其銷售步伐，其表現亦並非沒有可取之處。公司去年的合同銷售金額及面積，分別達201.8億元人民幣及178.7萬平方米，分別按年增加95%及52%。



佳源股價曾於1月急跌，主要受累有報道指，主席沈天晴所持之股份被斬倉。其後公司發出澄清，亦未收復失地。公司於今年3月向沈天晴收購安徽省物業開發項目，並計劃透過發行新股支付收購代價，某程度反映其對公司的持續支持，預料在市場消化負面消息後，橫行已久的股價仍有機會突破。



以走勢而論，近期股價已見築底，現價收集有一定值博率。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人，並未持有上述股份權益)

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