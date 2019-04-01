時富：石藥集團盈利增長可觀

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，石藥集團(01093)擁有創新藥物、普藥和原料藥3大業務板塊，集團專注於藥品研發及銷售藥類相關產品，擁有多種抗生素、心腦血管藥、解熱鎮痛藥、消化系統藥、腫瘤藥等成藥。原料藥產品則包括抗生素、維他命C及咖啡因系列。



石藥去年度業績理想，錄得收入210.3億元，按年增長36%，其中創新藥、仿製藥及原料藥的銷售收入分別按年增長57.2%、29.6%、9.5%；股東應佔溢利36.6億元，按年增長31.9%。



另外，創新藥保持銷售勢頭強勁。其中恩比普銷售收入按年增長36.5%，膠囊和注射劑的二三級醫院覆蓋數量達3,500和2,400間(中國二三級醫院約10,000間)。



此外，腫瘤藥銷售收入按年大幅增長123.3%。多美素作為脂質體製劑的龍頭藥品(市佔率為75%)，有望受惠脂質體製劑在腫瘤治療領域應用的提升。此外，克艾利及多美素有望在今年9月列入更多省份的醫保目錄，提升公司腫瘤藥的市場份額。



我們看好石藥，因其藥物管道強大，研發周期加快。公司研發費用按年增長94.2%至15.8億元，目前在研項目超過300個。其中，約10個小分子新藥、7個大分子新藥和4個新製劑藥品正在進行臨床研究；26個仿製藥品種待批生產證書。



公司計劃於未來3年至5年推出15個重要品種創新藥上市，可釋放巨大的市場價值。



同時，我們預期新藥物研發周期會加快，主因公司將擴大臨床團隊(至約400人)，以加速臨床階段項目轉化上市；以及重點收購即將獲批上市的大分子、小分子藥品。我們給予石藥目標價16元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

