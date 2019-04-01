羅尚沛：港股兩大負面因素隨時發酵

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，1月份恒指升了2,096點，2月又再升691點，3月份再下一城，升了418點。總結第一季度，由1月3日低位24,896點到3月31日收市，共升了4,155點，印象中，應是金融海嘯後最亮麗的第一季行情。進入第2季，筆者有這樣的一個盤算，4月調整，5月及6月升到30,000點。



4月調整這個預測，不是因為升得多要回吐，而是市場開始擔心兩個做淡的因素隨時會被淡友借勢踩一腳。其一是美債孳息率倒掛。筆者不是經濟學家，不知道當3個月和10年期債息的倒掛如一步步去到0.25厘之後，200日後的美國是否真的會衰退，但短期經過二次孳息倒掛之役，也深明這一因素對股市的震盪力。



何況美國債券五花八門，時而3及5年債息倒掛，一時又3個月與10年債息倒掛，淡友要做淡，總能找到一個出現倒掛的組合。而且短期孳息較易被大戶舞上舞落，輸點債價，贏多點期指淡倉，何樂而不為。



筆者一直認為孳息倒掛是好淡雙方的偽議題，如今倒掛已成為股市一道陰影，信手拈來都可以殺幾百點，好友再繼續買上都會有戒心。



其二是港匯長期處於弱方保證7.85。雖然我們深信聯繫匯率機制可以牢牢把關，但上周四金管局是在亞洲時段接港元，與過往在美國時段才接港元手法不同。是不是金管局也手忙腳亂，還是當日金管局在亞洲時段嗅到港匯將有異動所以提前出手，那就不得而知了。



今次港匯持續疲弱，並非如去年般是港美息差套戥所致，而且樓市和股市都在升，理應不會引發走資潮，如果解釋說是資金轉炒A股，更加是站不住腳。港匯弱勢若非是投資決定所致，原因是不是有猜想是因為可能通過的引渡條例修訂，那就更加不得而知了。



港匯弱勢原因未明，如果有日淡友言之鑿鑿、繪形繪聲分析港元弱是因為外資對港元的基礎信心危機，港股將即時變成驚弓之鳥。



4月如果要做淡，先看50天線約28,300至28,400點作為目標，若以上因素果然造成衝擊，才把目標下放到27,800點。至於5月及6月筆者為何看升，原因很簡單，就是估計4月下旬中美最終會達成初步貿易協議，雖然是眾望所歸，市場也未必太雀躍，但協議達成後，一為神功二為弟子，相信中國5至6月的經濟數據會非常標青。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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