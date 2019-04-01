東方日報B1：港股四月8成機會升　專家照嗌掟貨

恒生指數於過去20年的4月份，儘管有16年做好，升市比率高達80%，但近期資金明顯由股市轉往債市。截至上周三為止一周，環球債券基金吸資86.14億美元(約671.89億港元)，反而環球股票基金則走資123.42億美元(約962.67億港元)。券商預期，港股4月份只會在28,000至29,500點之間徘徊，建議持重貨的投資者適量減磅。



富瑞資金流報告顯示，今年首季環球股票基金贖回金額達584億美元，去年吸資金額已「嘔凸」。截至上周三為止一周，發達市場債券基金淨流入64.42億美元，連續12周吸資，累積金額達723.57億美元；相反，上周發達市場股票基金錄得103.66億美元淨流出，連續兩周走資，規模合共302.44億美元。



新興市場方面，截至上周三為止一周，股票基金淨流出19.76億美元，債券基金則淨流入21.72億美元。



年初預期恒指今年上試30,000點的花旗銀行(香港)投資策略及環球財富策劃主管黃栢寧表示，4月份恒指只會在28,000至29,500點之間徘徊，市場焦點會從企業轉移至中美貿易談判及英國脫歐的進展，只是之前總算有一點好消息，令大市跌不了太多，暫時傾向觀望。他又建議投資者留意可望受惠內地刺激經濟的機械股、鐵路部件股、鋼鐵股及水泥股等。



不過，他提醒投資者，去年第四季香港上市公司的業績不過不失，而且中美貿易戰之前升級時，或已改變企業營商策略及投資等的決策，對實體經濟留下傷痕，因此未來須留意商業信心數據，以及中國經濟有沒有持續轉好的迹象。



另外，中國經濟下行已經拖慢歐洲及新興市場的經濟增長，他認為美國的經濟擴張周期已屆尾聲，「減稅已經做咗，佢仲有乜可以做？」市場開始考慮如果美國經濟陷入衰退，環球央行救市彈藥又所餘無幾，質疑中國如何可以刺激經濟。



黃氏建議投資者除持有新興市場股票之外，亦應吸納同樣尚算吸引的高評級企業債券去平衡風險，「我自己今年開始都會留意，反而高息債則要減持，而且下次減息很可能是因為經濟不好。」



大華繼顯執行董事梁偉源表示，年初至今股市上漲主要是資金流入推動，並非基本因素顯著改善，因此投資者對後市只是半信半疑，資金因而流入債市。不過，十年期美債孳息率目前水平已經不太吸引，因此相對高息的企業債會較好，就像股息回報率達5厘左右的股票。



他認為，4月初恒指有機會上試29,500點，並且繼續在250天牛熊分界線有支持，惟突破30,000點要有催化劑才行，看好中資金融股與高息股。



不過，東驥基金管理董事總經理龐寶林相信，十年期美國債息應該會回升，資金難再大舉流入債市。他又指，旗下增長型基金目前只有一至兩成資金放在亞洲債券，其餘八至九成都是買股。當中，中國及美國股票各佔約三成，其餘則買入印度市場博反彈。



他對港股後市樂觀，如果中美簽訂貿易協議，恒指可望重上30,000點關。觀乎內需及內房股業績普遍理想，「放榜」後普遍上揚，若恒指回調至28,000點水平會入貨。

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