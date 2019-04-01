內地五風電企業　投產增加逾倍

華潤電力(00836)去年派息「走數」，原因之一是要保留資金全速擴建風電。事實上，華能新能源(00958)亦視今、明兩年為有補貼風電項目的投資關鍵期。本報統計顯示，本港上市五家國營風電企業今年均大幅加碼資本開支，擬投產風電最多6,300兆瓦，增速按年升1.5倍，亦相當於他們去年風電裝機容量的11.75%。



華電福新(00816)總裁吳建春接受訪問時表示，今年資本開支將大增72%至86億元人民幣(下同)，今、明兩年分別會有500及800兆瓦的風電裝機要投產，合共相當於去年風電裝機容量約16.26%，當中今年投產的項目全部在陸上，又預期今年平均風電每度電價會從去年的0.503元有所提高。



該公司計劃投資部主任王峰表示，公司現時有3,000兆瓦的已核准風電項目儲備，預計明年過後維持每年800兆瓦的投產目標。為迎接無補貼的平價上網時代，公司會透過建設電網把風電輸到能夠消化的地區，並成立專家委員會提升管理效益。



其實華電福新增產計劃已比同業「忍手」。大唐新能源(01798)去年風電產能增長僅188.5兆瓦，遠遠落後目標，主因收地和接駁電網進度未如理想，惟今年風電投產目標卻大增至1,000兆瓦，並稱力爭手上約4,000兆瓦的已核准風電項目儲備要今年全部動工，相當於去年總產能逾四成。華能新能源今年風電投產目標更達1,600兆瓦，亦揚言已獲批多達4,200兆瓦的風電項目儲備在明年底前開工。



風電企業紛紛加碼資本開支，資金從何而來？大唐新能源總會計師陳崧稱，內地對新能源的融資較為寬鬆，資金成本去年應已見頂，又謂其公司今年派息比率可以維持在可分配利潤的50%。華電福新吳建春亦稱，增產不會對經營構成很大壓力，派息可以維持在可分配利潤的30%。



市場亦一直關注風電企業補貼回收進度慢令現金流受壓的問題。華電福新財務總監王會萍稱，公司應收帳款去年下半年大減逾36億元，全年計亦見回落，主要是國家加緊清償補貼之餘，集團亦把應收補貼打包成資產擔保證券(ABS)。



但券商大和重申，風電企業補貼續依賴長期入不敷支的可再生能源補貼基金，補貼「拖數」續困擾市場。該行亦將龍源電力(00916)評級下調至「持有」，削其目標價至5.75港元，指今年起四年資本投資進取，收成期卻更遠，恐令融資開支漲，自由現金流(派息能力)受壓，宜考慮風電設備製造商金風科技(02208)。

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