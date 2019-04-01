華興資本向僱員支付1012萬美元購買公司股份

華興資本(01911)公布，由於就公司僱員的服務而向其支付的部分酌情花紅將以根據受限制股份單位形式支付，董事會已議決向Honor Equity、Sky Allies及新信託分別支付273萬美元、約419.1萬美元及約320.2萬美元，用作購買公司現有股份，以滿足日後可能根據受限制股份單位計劃授出的任何獎勵。



有關合共約1,012.34萬美元資金，即花紅金額應於以Honor Equity、Sky Allies及

新信託為受益人訂立餽贈契據後，董事會可能全權酌情釐定的時間由公司支付。三方各自應將有關資金用於在市場上按當前市價購買股份，以信託方式代身為該等股份受益人的相關受限制股份單位承授人持有，並將於受限制股份單位歸屬時無償轉讓予承授人。



新信託將用於以信託方式代公司關連人士包凡、杜永波、謝屹璟及王新衛持有股份。



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