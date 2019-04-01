【市前重點睇】美匯97.2徘徊　CNH企6.71

●美匯指數反覆企97.2水平，港匯觸及7.85，最新企7.849，離岸人民幣(CNH)升上6.71，圓匯跌至110.9，歐元企1.122，英鎊企1.301。金價自1,300.1美元回至1,291美元水平。布油跌至67.85美元，紐油企60.3美元。道指期貨升逾百點。



●美國總統特朗加大對聯儲局的施壓，稱如果不是「錯誤加息」，美國GDP將更高，市場會更好。



-白宮首席經濟顧問庫德洛表示，聯儲局應盡快減息50點子。



-聯儲局副主席夸爾斯表示，對美國經濟的前景保持樂觀，在某個時刻可能需要進一步加息；不擔心孳息率曲線倒掛問題。



-聯儲局前主席耶倫：美國經濟一時之間不大可能陷入衰退，今年沒有理由降息。



●道指上周五(3月29日)收報25,928點，升211點或0.82%；標指收報2,834點，升18點或0.67%；納指收報7,729點，升60點或0.78%。 https://bit.ly/2YHyZoP



●中國副總理劉鶴定於周三訪問美國繼續經貿磋商。據報，上周在北京的貿易談判取得新進展，討論了協議有關文本。



-中國自4月1日起將繼續暫停對美國汽車及汽車零組件加徵關稅。



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報29,088點，升32點。



●美國10年期國債孳息率上周五升上漲1.04個點子，報2.405厘。



●美國1月份消費支出按月增長0.1%，低於預期。



●美國3月份密歇根大學消費者信心指數終值從2月的93.8攀升至98.4，高於初值。



●紐約期油上周五收報每桶60.14美元，升84美仙或1.4%，創自去年11月以來收市新高。布蘭特期油收報每桶68.39美元，升57美仙或0.8%。



●紐約6月期金上周五收報每安士1,298.5美元，升3.2美元或0.2%，盤中最高曾見1,304.6美元。



●英國富時100指數上周五收報7,279點，升44點或0.62%；法國CAC指數收報5,350點，升53點或1.02%；德國DAX指數收報11,526點，升97點或0.86%。



●英國議會上周五第3次否決了首相文翠珊的脫歐協議，4月12日無協議脫歐風險升高。



-文翠珊的保守黨正在為提前大選做準備，而歐盟決定在4月10日就英國脫歐召開緊急峰會。



●上海證券交易所公布，傳音控股、中微半導體、木瓜移動等9家企業科創板IPO申請獲受理，合計融資84.83億元人民幣。



●中國3月官方製造業PMI回升至50.5，比2月升1.3個百分點，重回盛衰分界線之上，前值為49.2。



●從4月1日起，人民幣計價的364隻中國國債和政策性銀行債券，將納入彭博巴克萊全球綜合指數。



-未來20個月內，將有超過1,000億美元的指數追蹤資金流入中國債市。



●【獨家消息】港交所研調高新結算會員資金要求，降交收風險。 https://bit.ly/2WvILIo



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