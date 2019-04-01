【股民熱話】股市冇得跌　合埋眼衝入市？

港股3月份表現反覆，惟整體上仍企穩28,000點樓上，上周五更回升至29,000點樓上收市。魚缸人氣得以維持，算係比預期為佳，亦反映要趕季結趁高沽貨的壓力並非想像中大。其實，雖然眼前全球經貿環境危機四伏，但有一個重大利好因素，會支持股市繼續反覆向上。



所講的利好因素，就係中美皆以「放水」行動力挽經濟免於衰退。4月開始，中國將大規模減稅降費，而3月份美國聯儲局會議亦暗示，今年內可能不會再加息，亦明確指年內會停止縮表。全球兩大國都在由去槓桿或縮表，過渡至穩槓桿、適度寬鬆貨幣政策，甚至減息放水。資金缺乏投資出路，流入股市繼續炒作，可以話係下一次金融危機爆發前，資金的唯一出路。



難怪美國股神巴菲特亦表示，指美國利率低企，會提升股市的魅力，而且作為長線投資，當美國國債孳息率跌得愈多，股票將更為吸引(https://bit.ly/2FIgcCj )。



觀乎恒指首季初由低位24,896點升抵高位見29,486點，累積升幅足足有4,590點或18%，近月整固恒指亦一直企穩在28,000點樓上，且50日線抽穿250日線後黃金交叉後距離愈來愈大，相信短期行情繼續看升，重上30,000點的機會率不低。



雖然，大企業業績都公布得八八九九，基本上都在預期之內，沒有太大驚喜亦不失望。4月香港先有清明節假，後有復活節假期，交投靜一點唔出奇，反正班芬佬首季季初仲喺度愁緊季末點交數，點知2月係咁升執身彩，4月可以休假充電，再返嚟部署半年結點搞。



總而言之，閣下可以因為經濟景氣欠佳，而對股市可以繼續攀升抱觀望態度，做唔出合埋眼衝入市的動作，都盡量避免與錢對着幹，輕率大開淡倉，畢竟若然眼前係一個由資金流推動的新升浪，股、樓等資產價格都好可能要進入滅亡前的瘋狂。所謂「天要下雨」，惟有既來之，則安之！



東方產經專欄作者司慕渢

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