英國議會周一舉行第2輪指示性投票　鎊匯企1.30

英國議會上周五(3月29日)連續第3次否決首相文翠珊的脫歐協議後，周一(4月1日)將再就不同脫歐選項舉行第2輪「指示性投票」，目前議員們的分歧仍然嚴重。



英鎊上周五大幅波動，一度自1.3136高位急挫至1.2978，最新企1.301水平。



據英媒分析，參考上周三第1輪8項指示性投票結果，留在歐盟關稅聯盟這一替代方案周一獲通過的可能性最高。此外，有消息稱，繼4月1日後，4月3日英國下議院還可能舉行另一輪指示性投票。



面對脫歐僵局，英國亦可能迎來4年內第3次大選。據報文翠珊所在的保守黨正為提前大選做準備。英國原定下一次大選於2022年舉行。



另方面，歐洲理事會主席圖斯克決定於4月10日就英國脫歐召開緊急歐盟峰會。歐盟據稱已就無協議脫歐制定應急安排。



高盛表示，第50條延期可能會超過1年而非不到3個月。而延期愈久，英國不脫歐的可能性就愈大，現時可能性已從35%攀升至40%。



瑞銀策略師Caroline Simmons認為，英國進一步延長脫歐時間的可能性上升。



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