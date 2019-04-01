亞洲股市：日股升逾300點　安川電機飆6%

美股上周五收升；亞洲主要股市做好，日本3月製造業PMI終值49.2，初值48.9；2月終值48.9。日本日經225指數早段揚升361點或1.7%，報21,567點。



板塊方面，能源、資訊技術及醫療保健股全線漲逾2%，金融股升1.4%。個股中，安川電機飆6%，TDK及東邦亞鉛各升3%及4%，日產汽車升1.7%。



原研藥第一三共續炒高11%，延續上周公布與阿斯利康展開抗癌藥研發的升勢。



日本顯示器飆8%。公司稱引入外部投資者的商討獲大股東日本產業革新投資機構配合，將獲增資。



資生堂跌0.5%，傳與阿里巴巴合作。



南韓首爾綜合指數升21點或1%，報2,161點。樂天化學及大韓油化工業均升逾4%，三星電子升1.5%。



澳洲悉尼普通股指數升46點或0.7%，報6,307點。板塊方面，醫療保健及資訊技術股皆升1%，金融股升0.8%。個股中，澳洲農業、冠軍鐵礦及Alliance礦物資產全線揚升5%。

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