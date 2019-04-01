【大戶動向】同樣是「抽水」　為何命運大不同？

港股首季大彈逾3,200點，恒指成功企穩於兩萬九樓上，市場氣氛持續向好，部分中資企業亦趁機「抽水」。萬科企業(02202)上周四公布折讓5%配發新H股，淨籌78億元償債，特步國際(01368)以先舊後新方式配售2.47億股，集資額約13.74億元。



不過，兩者股價在消息後榮辱互見，前者先跌後回升，上周五高位曾見33.3元，而後者則急挫14%。為何同樣是「抽水」，股價表現卻現分歧？原來似乎與是否有基金接貨有關。



權益披露資料顯示，GIC Private Limited於上周四(3月28日)增持萬科約3,469萬股，場內每股平均價29.6848元，持股量由8.69%增至11.23%，估計涉資逾10億元，顯示部分貨源已落入其手中。



今次萬科配售所得款項淨額，擬用作償還其境外債務性融資，並承諾不會用於住宅開發，相信有助改善其資產負債表。其股價去年10月底開始展開反彈浪，期內最多累升56%，現價估值仍處偏低水平，難怪吸引基金順勢吸納，短線若能守穩於31元樓上，後市有望進一步挑戰36.4元的52周高位阻力。

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