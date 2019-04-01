多個公司停牌，包括香港金融集團(00007)、南海石油(00076)、瀛晟科學(00209)、中富資源(00274)、綠地香港(00337)、華君國際集團(00377)、錦州銀行(00416)、御泰中彩控股(00555)、中國環保科技(00646)、興業太陽能(00750)、中滔環保(01363)、和美醫療(01509)、MI能源(01555)、海藍控股(02278)、BOJZ 17USDPREF(04615)、百田石油(08011)、駿高控股(08035)、中國融保金融集團(08090)、中國再生醫學(08158)、環球通証(08192)、中國醫療集團(08225)及大賀傳媒(08243)。



綠地香港停牌，以待發出內幕消息，即有關須予公布交易。



興業太陽能、MI能源、南海石油、和美醫療、中富資源、錦州銀行、御泰中彩、中國環保科技、中國醫療集團、中國再生醫學、中國融保金融集團及駿高控股停牌，以待刊發2018年業績。



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