恒指升穿29500　中銀香港飆6%　三桶油上揚

內地PMI重上盛衰線之上，A股升2%至3%；港股升幅擴大，恒生指數曾飆513點，見29,564點的逾9個月高位，暫維持逾400點升幅；國企指數升曾逾200點，主板成交340億港元。



中銀系績後有追捧，中銀香港股價飆逾6%，是表現最佳藍籌；中國銀行漲3.3%。其他中資金融股合力撐市，中國人壽再漲3.3%；中國平安、建設銀行及工商銀行齊升逾2%。



其他重磅股跟隨大市向上，騰訊早段升1.9%，高見368元。友邦保險及滙豐控股升逾1%；中國移動升0.4%。三桶油升1.2%至2.3%。



領展創92.95元新高後回吐，暫升幅收窄至0.6%報92.35元。其他地產股普遍向上，新世界發展升2.7%表現較佳；新鴻基地產及恒基地產升逾1%；長實升近1%。



中國生物製藥績後做好，曾飆逾4%，高見7.46元，暫升幅收窄至不足3%。石藥集團亦升逾2%。





【09:21】騰訊漲近2% 領展再創新高

道指期貨升逾150點，港股踏入第2季顯著做好。恒生指數高開332點或1.14%，報29,383點，國企指數高開163點或1.43%，報11,542點。



騰訊領漲，高開1.9%報367.8港元，貢獻恒指54點。其他重磅股都做好，友邦保險及中國移動高開1.1%；中國平安高開0.9%；滙豐控股高開0.4%。



內房股持續強勢，華潤置地高開4.7%，是表現最佳藍籌。萬科及碧桂園高開2.7%及2.4%；中國海外高開1.5%。



內銀股全線向上，上周五公布業績的中國銀行高開1.7%，旗下中銀香港高開4.3%。至於工、建、農三大行高開0.8%至1.4%。



領展高開1.2%報92.9元，再創歷史新高。



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