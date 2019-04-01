A股快報：三大指數升2%至3%　深成指重上萬點關

A股全線漲2%至3%。滬綜指最新升64點或2%，報3,154點；深成指重上10,000點關，大漲262點或2.6%，至10,169點；創業板指數升52點或3.1%，報1,745點。





【09:26】A股快報：滬綜指重上3100點 水泥股升1.5%

中國3月官方製造業PMI回升至50.5，重回盛衰分界線之上，內地股市向好。



滬綜指重上3,100點，高開20點或0.68%，報3,111點；深成指高開70點或0.71%，至9,976點；創業板指數高開16點或0.98%，報1,710點。



板塊方面，次新股領漲2.5%，水泥及船舶製造股齊升1.5%，飛機製造及鋼鐵股皆升1%，地產股升0.9%，金融股升0.6%。



參股外資券商板塊大漲，外高橋漲停板，公司擬1.6億元人民幣(下同)參股摩根大通中國。證監會核准設立摩根大通證券(中國)、野村東方國際證券。



全通教育復牌升停板，報7.94元。公司擬15億元收購杭州巴九靈96%股權。



三一重工高開1.8%。公司2018年實現淨利61.16億元，按年增192.33%。公司擬每10股派發2.6元現金紅利(含稅)。



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