中國3月財新製造業PMI升至50.8　新訂單總量回升

中國3月財新製造業採購經理指數(PMI)錄得50.8，較2月大幅回升0.9個百分點，4個月來首次重上盛衰分界線，並升至2018年7月水平。期內，中國製造業產出連續兩個月擴張。廠商反映，產出增長主要來自於新訂單總量回升。



新訂單總量連續兩個月回升，增速雖然偏低，但有轉強迹象；新出口訂單指數也扭轉了2月的收縮狀態，出現小幅回升。2019年第1季度，新出口訂單總量已擺脫2018年以下降為主的態勢。



受部分廠商提高產量、開發新業務需增加人手影響，3月製造業用工逾5年來首次出現擴張。用工增長的原因還包括製造業產能持續緊張，積壓工作量不斷溫和上升。



3月投入成本亦自連降3個月後出現小幅回升。受訪廠商表示，成本回升主要與原料漲價有關，尤其是鋼材、有色金屬和包裝材料。投入成本輕微上揚下，廠商普遍繼續小幅上調產品售價，將增加的投入成本轉移給客戶。部分廠商反映，客戶需求轉強，因此可以上調產品價格。



3月廠商雖然繼續減少採購，但降幅放緩至近3個月以來最低。同時，廠商動用庫存交貨，導致成品庫存繼續下降，但降幅明顯收窄，採購庫存則出現4個月以來首次擴張。部分受訪廠商表示，客戶需求有轉強迹象，所以增加庫存。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，受惠融資環境放鬆、民企紓困政策發力以及中美貿易談判進展積極，3月製造業景氣度得到修復，且就業情況也得到大幅改善。



財新製造業PMI走勢與國家統計局製造業PMI一致，國家統計局公布的3月製造業PMI錄得50.5，上升1.3個百分點，2018年11月以來首次重上盛衰分界線。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

