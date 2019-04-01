【即市分析】內銀股業績後如何部署？

四大國有內銀股上周已先後公布業績，惟見消息未對板塊氣氛有太大刺激作用(銀行板塊表現：https://bit.ly/2A8B3IR )，手持內銀股的收息一族，應如何部署？



整體上，四大內銀股去年度業績的共通點，乃盈利增長平穩。雖然股息大致可以維持，但盈利增長平穩，無疑令股東感到不安，尤其是今年的經營環境比去年更加嚴峻。



其次是，利息淨收入增長放緩值得關注。展望今年，受到銀行須以低息來支持小微企業貸款的政策影響，內銀股的利潤增長料會進一步受壓。



工行(01398)高層亦明言，今年淨息差面對挑戰，惟計劃未來將派息比率穩定維持於30%水平，並會尋求在一級及次級市場進行資本補充。



雖然，銀行是百業之母，政府次季推出大型減稅降費措施，穩定經濟，對內銀股而言，是有利無害。只是，在經濟下行壓力未消之下，今年內銀股的貸款增長、貸款質素及壞帳撥備情況，足以對板塊估值造成下調壓力，故必須密切留意內地經濟情況，再作判斷。



無疑，穩定派息，乃內銀股穩估值的重要手段。若然須要持有人民幣資產，又對今年內地經濟的展望不感悲觀，以內銀股的4至6厘的息率而言，仍不失為一項穩陣的長線之選。至於未有貨可否買入，也許次季的經濟保底措施，能為內銀板塊注入一點動力，趁近期調整短線小注一試並無不可，目標再試破250日線阻力位，惟謹記一旦失守年初低位要先行離場觀望。在四大行之中，繼續以建行(00939)及工行為首選之列。



四大內銀股2018年度業績一覽(元人民幣)

股份/純利/每股盈利/每股末期息

建設銀行(00939)/2,546億/1.00/0.306

工商銀行(01398)/2,976億/0.82/0.2506

中國銀行(03988)/1,800億/0.59/0.184

農業銀行(01288)/2,027億/0.59/0.1739



東方產經專欄作者股博士

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