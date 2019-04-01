全球央行儲備份額續降　高盛警惕去美元化趨勢

高盛集團外匯策略師Zach Pandl表示，多國央行可能開始出現去美元化的趨勢。中國正在努力讓國際間更多在交易和儲備上使用人民幣，加上其他因素，例如貿易衝突，可能會導致一些儲備多元化，離開美元資產。



國際貨幣基金組織(IMF)上周五的報告顯示，截至去年12月底第4季，全球央行61.7%的貨幣儲備是以美元持有，為連續第3個季度回落、並降至2013年以來最低水平，而同時歐元、日圓和人民幣的份額都有增長。去年3月底美元份額為61.9%。



鑑於美國債券市場的深度和穩定性，半個世紀以來，美元一直是世界上大多數央行首選的儲備貨幣。這為美國帶來一個明顯優勢：對美元計價資產的需求幫助美國限制了融資成本和預算赤字。



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