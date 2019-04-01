【即市分析】中銀績後獲大行力撐　下站睇...

東方產經專欄作者帥哥：中銀香港(02388)去年全年純利達320億元再創新高，按年升2.7%；若比較持續經營業務，全年盈利則上升12%，每股盈利3.0266元。股價今早(1日)顯著做好，現升6%報34.5元，暫時成交大增至逾5億元。



集團期內總經營收入676.2億元，按年升1.3%，淨利息收入為393.94億元，按年上升13.1%，主要由淨息差改善及平均生息資產增長帶動。集團並宣派末期息0.923元，連同中期股息，全年每股股息達1.468元，按年增半成，派息比率48.5%。



中銀香港績後獲多間大行唱好，高盛認為其信貸質素好過預期，第四季度撥備較市場及該行預測分別低35%及54%，信貸質素、資產負債表增長、淨息差及資本狀況均表現正面，維持「買入」評級，目標價38元。



摩根士丹利亦將其目標價由37元升至39元，維持「增持」投資評級。至於滙證則將其評級由「持有」升至「買入」，目標價由35.7元升至39元。



該股今年初由27.55元低位展開反彈，今早更在佳績支持下裂口高開，一舉收復10日及20日線，14日RSI動力增強，短線整固後若能進一步升穿250日線阻力34.7元，後市有望展開新升浪，下一目標在38元，32元支持不容有失。

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