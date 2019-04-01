中國下調增值稅　Apple官網全線產品減價

內地媒體報道，中國調整增值稅，Apple Store及網上商店的所有產品均減價，其中，iPhone XS系列降價500元人民幣(下同)，iPhone XR降價300元。



按新增值稅計算，調價後，每萬元商品約減少258元，產品價格愈高，減幅會較大，如iPhone XS Max上市時售價12,799元，最新售價為12,299元。



剛在上周上市的iPad mini，售價由2,999元減至2,921元；AirPods無線耳機配無線充電盒的版本由1,599降至1,558元。



在3月18至31日，於Apple Store或蘋果公司官方網上商店購買的產品，均可獲退回約3%的差價。



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