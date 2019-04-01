保監局公布符合扣稅資格的延期年金產品名單

保險業監管局(保監局)今天(4月1日)於網站刊登符合扣稅條件的合資格延期年金保單(Qualifying Deferred Annuity Policy，簡稱QDAP)名單。



政府於2018/19年度《財政預算案》提出就延期年金保單提供最多每年6萬港元的扣稅優惠。為加強扣稅安排的靈活性，讓夫婦更易於受惠，夫婦之間可享有每年合共12萬元的扣稅上限。



保監局行政總監張雲正表示：扣稅優惠為延期年金市場注入了龐大的動力，有助鼓勵市場健康發展，以及推動香港的保險產品更趨多元化。QDAP的推出為投保人提供穩定的收入，讓他們有更清晰的預算和把握去規劃退休生活。



保監局已發出《合資格延期年金保單指引》解釋QDAP的基本特點，包括最低保費額為18萬元、供款期最短5年、年金領取 期不少於10年，以及領取年齡為50歲或以上。產品亦須披露其內部回報率、保證和浮動年金額，並分開列明不可扣稅的附加保障保費。



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