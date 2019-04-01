全球賺錢最勁！沙特阿美去年EBITDA為2240億美元

沙特國有石油公司、全球最大石油企業沙特阿美今日(4月1日)起就美元計價債券舉行路演；惠譽給予該批債券「A+」投資評級。



外電引述惠譽報道，沙特阿美去年未計息稅折舊和攤銷前盈利(EBITDA)為2,240億美元。這遠超過蘋果公司的820億美元，為全球最賺錢的公司；儘管其要繳付利潤稅達50%及有其他專利稅負。



自40年前國有化以來，此次發債使沙特阿美首次向投資者披露其帳戶情況。這也是該公司計劃於2021年首次公開募股(IPO)所需更高透明度的預演。



沙特能源大臣法利赫1月份表示預計發債可籌資約100億美元；債券發行所得預計用於收購該國石油化工企業Saudi Basic Industries的70%股權。消息指，受聘投行為摩根大通和摩根士丹利。





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