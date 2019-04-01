港股格局：李偉傑料4月可挑戰三萬大關

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，內地財新PMI轉強，反映中央推的刺激經濟措施見效，帶動港股周一(1日)承接內地股市升勢顯著做好；預期第2季仍反覆偏強，恒指4月有機會見30,000點，市場將繼續關注內地經濟狀況及中美貿易談判進展。



至於內地股市，他認為憧憬定向降準刺激A股短時間內急升，惟滬綜指料在3,200點有阻力，建議大家勿高追A股ETF，可待股價見20天線附近上車。



中國銀行(03988)及農業銀行(01288)上周五放榜，若二選一會揀中行，因其屬恒指成分股，大市要突破仍需靠內銀支持。



至於中銀香港(02388)公布業績後股價急升，市場除了睇好其派息比率吸引，亦睇好最新獲批虛擬銀行牌照的競爭優勢，故股價短期有望見36港元，中長線睇38元至40元。



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