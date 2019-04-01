人民幣Hibor：隔夜息升上2.5厘 CNH及CNY高見6.70
2019年04月01日 11:29
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升，重上2厘，至2.52厘；1、2星期及1個月拆息由2.66至2.93厘不等，2、3、6及12個月拆息則介乎3.04至3.47厘。
1/4/2019
隔夜 2.52123厘
1星期 2.66700厘
2星期 2.73017厘
1個月 2.93567厘
2個月 3.04250厘
3個月 3.10733厘
6個月 3.27617厘
12個月 3.47317厘
29/3/2019
隔夜 1.89867厘
1星期 2.56617厘
2星期 2.73300厘
1個月 2.90900厘
2個月 3.05067厘
3個月 3.12000厘
6個月 3.27617厘
12個月 3.47317厘
人民幣兌美元上升，離岸人民幣(CNH)由6.7179，回升至6.7061，最新報6.7093；在岸人民幣(CNY)則由6.7129，升至6.7001，最新報6.7061。
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