【瑞通推介】南方A50突破15元　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憧憬中美重啟貿易談判進展順利，道指上周五(3月29日)收報25,928點，升211點(或0.82%)。今年第1季道指累漲逾11%，創2013年首季以來最佳季度表現。



A股上周五急升逾3%，帶動恒指上周五重上兩萬九收市。今年首季累升3,205點，升幅12.4%。在第2季首個交易日，恒指曾急升逾500點，重返29,500點之上，創年內新高。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出近4,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者繼續看淡後市。



A股上周五抽升，吸引資金炒作A股相關板塊。中國人壽上周五收升3.7%，重上21元，盤中高見21.25元，收復10天線並回補上周一(3月25日)的下跌裂口，股份周一(4月1日)早段曾再升約3%，升抵21.8元。多間券商近日維持或上調該股的目標價，指集團去年疲弱的業績屬預期之內，相信最壞情況已過，股份估值吸引，並憧憬新管理層帶來業務改革勢頭。另有券商預期集團首季新業務價值會止跌並錄雙位數回升。逾620萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則錄47萬元淨流出。



中國3月官方製造業PMI回升至50.5，重越盛衰分界線。南方A50上周五急升4.3%，以近全日高位14.66元收市，一舉升穿10天和20天線，重返3月中水平。投資者憧憬中美貿易談判趨樂觀、A股陸續獲國際指數公司納入指數系列及增加比重、中央加大放水力度和推政策撐市等，都可繼續利好A股維持強勢。該股周一早段升逾2%，一度升穿15元關口。上周五逾500萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦錄69萬元淨流入。



招商銀行去年多賺14.8%，不良貸款餘額及不良貸款比率「雙降」，基本面不僅繼續優於國有商業銀行，股價亦相對強勢。該股連日創新高，繼上周五收升1.9%，周一早段曾再升近4%，突破39元，暫連升5個交易日。上周五分別有219萬和36萬元淨流入其好倉和淡倉。



受A股帶動，中資券商股上周五集體炒上，中信證券收升半成，收復10天和50天線，並重返20天線附近。總結上季股價累升逾35%，為最佳表現的國企指數成分股之一。周一早段其股價再升近4%，重返19元附近爭持，延續近期連升走勢，向上阻力留意1個月高位20.5元。上周五有約550萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦錄27萬元淨流入。



中銀香港盈利創新高，獲大行上調目標價，股價周一早段曾升6.8%，向上挑戰250天牛熊分界線(34.75元)但未能成功企穩，其後維持約半成的升幅。其好倉上周五淨流入約20萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

國壽輕微價外、中短期購證(28821)，行使價24.05元，2019年9月到期，實際槓桿7.4倍。價內、中年期沽證(28820)，行使價21.88元，2019年10月到期，實際槓桿4.8倍。



南方A50輕微價外、短期購證(28648)，行使價16.02元，2019年6月到期，實際槓桿13.6倍。輕微價外、中年期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿5.1倍。



招行貼價、短期購證(15408)，行使價38.93元，2019年6月到期，實際槓桿9.1倍。



中信證券價外、中年期購證(29482)，行使價22.5元，2019年10月到期，實際槓桿5.1倍。



中銀香港貼價、中短期購證(15813)，行使價33.38元，2019年9月到期，實際槓桿7.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(62961)，收回價28,410點，槓桿比率27倍。N類熊證(65488)，收回價及行使價30,000點，槓桿比率41倍。



國壽牛證(64766)，收回價19.89元，槓桿比率9.3倍。熊證(59777)，收回價22.5元，槓桿比率13.1倍。



南方A50牛證(68386)，收回價13.39元，槓桿比率8.3倍。熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率11.1倍。



騰訊牛證(57891)，收回價340.1元，槓桿比率11.3倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率21倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm