【午市重點睇】圓匯見111　英鎊企1.30

2019年04月01日 12:02
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    ●亞洲市，美匯指數97.2徘徊，圓匯跌至111.06；歐元兌美元報1.123，英鎊企1.303。港匯又觸及7.85，最新報7.849。離岸人民幣在6.71水平。金價報1,293美元，布油升上68.1美元水平，紐油報60.5美元。道指期貨續漲逾百點。

    ●港股升上逾9個月高位，恒生指數半日漲478點或1.65%，報29,530點，中資金融股揚升。https://bit.ly/2UaDrxo
    -異動股：博雅互動績後飆近22%。
    -聯眾獲批將電競及WPT業務併入Black Ridge。

    ●【即市分析】
    -內銀股業績後如何部署？https://bit.ly/2YHTZvF
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    -【大戶動向】同樣是「抽水」，為何命運大不同？https://bit.ly/2uB3te6

    ●A股快報：3大指數半日收升2%至3%。https://bit.ly/2Va5I3E
    -A股快報：首批清單出台，區塊鏈概念股炒高。

    ●亞洲股市：日股中段續漲逾400點。https://bit.ly/2TM4udv

    ●港元拆息︰隔夜息跌穿2厘，1個月期企1.6厘水平。

    ●人民幣中間價上調142點，CNH升上6.70。人民幣Shibor隔夜息升至2.31厘。

    ●人行不開展逆回購操作，全日零投放零回籠。本周無逆回購到期。

    ●中國3月財新製造業PMI升至50.8，新訂單總量回升。https://bit.ly/2FNA3Qh

    ●保監局公布符合扣稅資格的延期年金產品名單。https://bit.ly/2uEh1W9

    ●英國議會周一(4月1日)將再就不同脫歐選項舉行第2輪「指示性投票」。

    ●日本1季度大型製造商短觀指數創6年最大降幅，圓匯見111。

    ●日本3月製造業採購經理指數(PMI)終值報49.2，初值為48.9；2月終值為48.9。

    ●全球央行儲備份額續降，高盛警惕去美元化趨勢。https://bit.ly/2U8Fhil

    ●全球賺錢最勁！沙特阿美去年EBITDA為2240億美元。https://bit.ly/2Vbakqu

    ●中國下調增值稅，Apple官網全線產品減價。

    ●新加坡樓價首季續降，豪宅創近十年最大跌幅。

    ●華為Mate 30 Pro設計曝光！搭載麒麟985。https://bit.ly/2Wz0YF5

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