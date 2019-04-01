李小加︰為提升科技實力　港交所續有併購　

香港交易所(00388)早前收購中國深圳一間科技公司，該所行政總裁李小加出席論壇時指，港交所是該深圳科技公司的最大客戶，重申將保持其獨立性；同時預告，日後會繼續有併購行動。



他指，收購要考慮能否轉換成該所自身的科技實力，並重視收購公司的自主性，強調不會將收購公司變成港交所的IT部門，因這樣才能保有科技公司的競爭性。



他透露，最近投資了一間初創企業，但金額很小。集團一直有投資規模較小的初創企業，及購買有關技術。該所已設立一個創新試驗所，逐步提升科技實力，當中會廣泛尋找科創企業並進行投資，目的不是「賺大錢」，而是透過投資找到更多能解決市場特殊問題的方法。



李指，目前不少市場基建停留在20多年前，與科技發展有落差；冀尋找能夠解決市場問題的技術公司進行投資或進行戰略合作，透過新技術改變市場運作模式。



港交所去年下半年宣布與Digital Asset合作，研究在「北向通」利用區塊鏈技術。他提到，目前內地採「T+0」交易機制(即日結算交收)，讓投資者面對很大挑戰；冀透過使用區域鏈技術，解決不同機制時差的分歧。目前正處於初期到中期的測試階段，能否成功仍有待測試結果。



另外，中國已經變成高度數碼化的經濟體，隨着進入數據年代，可考慮把大數據變成資產類別。若未來5年能將有關經濟生態系統建立起來，並由業界及具公信力的交易所建立新的科技交易模式，有助資本在科技時代進行有效配置。



他表示，該所的上市科現時需要閱讀大量文件，希望日後能使用人工智能(AI)處理部分程序，甚至能系統性地找出新上市公司的潛在風險。



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