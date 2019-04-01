樓價UPDATES：買家搶入市！鑽石山居屋1年來最旺

樓市愈升愈有，買家恐遲買樓價更貴，紛紛加快入市步伐，令部分居屋及細價樓交投急增。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●筲箕灣形薈1B座中層E室，實用面積359方呎，一房間隔，獲租客以每月1.8萬港元租入，實用呎租約50.1元。據了解，業主於2016年10月以753萬元購入上述單位，租金回報率約2.9厘。



●薄扶林碧瑤灣28座極高層單位，實用面積約2,119方呎，四房連主人套房間隔，日前連車位以5,450萬元易手，實用呎價約25,720元。原業主持貨13年轉手，帳面賺3,840萬元，升幅近2.4倍。



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九龍區

●鑽石山居屋龍蟠苑3月全月錄得14宗買賣，創屋苑一年以來最旺。當中C座高層14室，實用面積426方呎，兩房間隔，自由市場價開價710萬元，近日以690萬元易手，實用呎價16,197元。



●大角咀利奧坊．曉岸3月全月錄得14宗成交，交投量較2月急增逾1倍。最新錄得成交為1座中層F室，實用面積198方呎，開放式間隔，獲買家以430萬元承接，實用呎價21,717元。原業主持貨3年轉手，升值22%。



●紅磡海逸豪園25座高層D室，實用面積約1,100方呎，三房套主人套房間隔，享海景，開價3,200萬元，「零議價」獲買家承接，實用呎價約29,091元，建築面積呎價則約21,784元。原業主於2003年7月買入上述單位，持貨約16年轉手，帳面獲利約2,416.9萬元，升值逾3倍。



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新界區

●元朗PARK YOHO GENOVA 18A座中層C室，實用面積487方呎，兩房間隔，獲租客以每月1.38萬元租入，實用呎租約28.3元。業主於2017年8月以740.3萬元購入上述單位，租金回報率約2.2厘。



●青衣夾屋宏福花園1座低層D室，實用面積約712方呎，三房間隔，去年10月開價980萬元，近日終獲買家以926萬元承接，實用呎價約13,006元。單位24年間升值逾3.9倍。



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