【高盛推介】中移落後　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周一(1日)早段發力再上揚，藍籌股普遍跟隨大市上升，但近期走勢較弱的中國移動則逆市下跌，早段最高見81港元後隨即倒跌。



國家工信部部長苗圩於論壇上表示，估計5G牌照將於今年內發放。中移副總裁李慧鏑亦表示，公司今年要啟動5G預商用，明年要實現規模商用。



觀察認股證資金流向，可見近期資金追捧恒指認沽證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,810萬元。而中移認購證近期亦獲資金追捧，過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約2,240萬元。



投資者如計劃趁低部署中移好倉，可留意價外幅度約8%，年期約3個月的購證(27139)，行使價85.93元，2019年6月21日到期，實際槓桿20.2倍，行使價80至90元間、中年期產品中，槓桿最高。以及可留意價外幅度約13%，年期約3個月的購證(24021)，行使價90.05元，2019年6月25日到期，實際槓桿20.4倍，較外兼高槓桿。



投資者如計劃部署恒指認沽證，貼價的選擇可留意價外幅度約2.2%，年期約3個月的恒指沽證(27332)，行使價28,858點，2019年6月27日到期，實際槓桿16.0倍，貼價條款產品中，槓桿最高。中年期的選擇可留意年期約5個月的沽證(27820)，行使價27,158點，2019年8月29日到期，實際槓桿12.9倍，中年期兼低街貨。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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