【高盛推介】騰訊跟隨大市再升　輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股經過上周一(3月25日)跌約3.1%後，近日發力反彈，上周五(3月29日)突破更360港元水平。而周一(4月1日)早段繼續上升，最高見368元，追回上周一的跌幅。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認沽證，過去4個交易日共錄得約1,190萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股窩輪相關資產。牛熊證方面，則見牛證近期出現日買日賣的情況，當中上周四(3月28日)錄得約1,090萬元資金流入，上周五則錄得約930萬元資金流出。



投資者如看淡，現階段可考慮以認沽證作部署，當中較貼價的選擇可留意價外幅度約6%，年期約4個月的騰訊沽證(11440)，行使價343.68元，2019年7月25日到期，實際槓桿9.3倍，較貼價、5隻類近條款產品中，槓桿最高。



槓桿較高的選擇則可留意價外幅度約10%，年期約4個月的騰訊沽證(25746)，行使價330.68元，2019年7月22日到期，實際槓桿10.7倍，行使價330至365元間產品中，槓桿最高。



相反，投資者如看好，現階段可考慮以牛證作部署。此外，周一有新一批貼價產品上市，投資者可留意當中的騰訊牛證(66745)，收回價354.18元，行使價352.18元，換股比率100，槓桿比率22.8倍，新上市貼價牛證之一。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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