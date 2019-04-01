自願醫保：信諾香港推3款產品　可網上申請

信諾香港今日(4月1日)推出3個獲政府自願醫保計劃認可的產品，除有標準計劃外，亦提供兩個靈活計劃，是唯一一家推出3個自願醫保產品的保險公司。



其靈活計劃的每年保障額最高500萬港元，公司行政總裁及區域總經理陳宇文透露，該保額暫為全港自願醫保產品中最高。



首席市務總監楊偉君認為，旗下自願醫保產品收費相較市場平均水平低12%，且透過網上平台申請，首年保費最高可享有25%的折扣優惠。他舉例，若三人家庭於網上投保，折扣後總保費可低至6,000元。



保費調整方面，陳宇文稱，全球醫療通脹去年約8%至10%，成本會隨之增加，未來會視乎醫療通脹及競爭對手的價格水平調升保費。



該公司的一般醫療保險轉移至自願醫保計劃需要進行再核保。不過楊表示，公司提供簡化核保程序，透過電話或網上平台即可完成，毋須提交驗身報告。



為收推廣之效，任何於今年4月1日在香港出生的嬰兒，均可參與信諾的推廣計劃，有機會免費獲取18年的醫療保險，名額最多10個。



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