【即市分析】內房股炒上的四大理由...

東方產經專欄作者股博士：內房股今早(1日)全線受捧，中國金茂(00817)、華潤置地(01109)、融創中國(01918)、中國奧園(03883)、龍光地產(03380)、時代中國(01233)、龍湖集團(00960)及越秀地產(00123)等即市齊齊創出52周新高，萬科企業(02202)、中國海外發展(00688)及碧桂園(02007)分別升2至5%不等。(地產發展板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



早前全國兩會期間，政府工作報告已表明，今年將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將郵政業、建築業、房地產業、基礎電信服務和農產品等行業現行的10%的稅率降至9%，並於今日起開始生效，消息帶動板塊再起動。



另外，內房股近期陸續報佳音，多間發展商近期公布的業績均勝預期。時代中國全年多賺64.9%兼派息慷慨；旭輝控股(00884)去年亦多賺12%；融創全年純利按年升51%；潤地及中海去年核心淨利潤分別按年增長17.8及8.3%。



事實上，內地今年經濟增長仍面對多個挑戰，房地產市場更加不容有失，人行年初全面降準放水，向市場注入流動性。社科院最新報告亦指，2月全國較多城市樓價出現試探性上漲，反映房地產市場仍然向正面發展。



此外，人民幣近期亦回穩，去年因匯率帶來的損失會有望在今年出現回撥，對今年整體的盈利帶來正面作用。



內房股雖然累升近半年，但現價估值普遍仍處低位，隨着市況持續好轉，相關股份亦成為資金追落後目標。若然有意跟炒一轉，筆者仍傾向兩大藍籌--中海及潤地，皆因其資產質素較優，兩者股價已先後逼近高位，不妨留意趁低吸納機會。

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