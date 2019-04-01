自願醫保：友邦香港直言每年檢視保費

首批自願醫保產品正式推出，各大保險公司最終平均定價較政府預期便宜最少10%。友邦香港自願醫保計劃總裁葉文傑稱，對市民而言一定是好事，但認為香港的醫療通脹急速，業界難免需每年重新檢視保費，直言「無可能完全唔加價」，而友邦的保費加幅向來低於通脹。



他表示，近2至3年於友邦購買醫保產品的客戶，可「免核保」轉換至自願醫保計劃，公司會向合資格轉換的客戶發出通知。



至於靈活計劃會附加部分特別服務，如提供醫療團隊支援、海外住院保障等。友邦香港產品策劃部部門主管馮偉成認為，靈活計劃保障範圍較闊，其定價普遍高於標準計劃最少10%。



儘管自願醫保計劃由食物及衛生局推出，惟沒有管制保險公司的定價決定，因為有部分公司的保費高於市場水平。



公司推出優惠，凡於6月30日內首1萬名購買自願醫保標準計劃產品的客戶，如其首年保費高於同業，可獲兩者保費之差的回贈，並於續後保單費用扣減。



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